Мануэль Молина
№29
Полузащитник
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Команда
Рекреативо
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Валенсия
0 : 0
Динамо
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Валенсия
0
Динамо
0
был в запасе