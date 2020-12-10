Франко Андрияшевич
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Риека
Возраст
29
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Риека
41'
41'
41'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Реал Сосьедад
2
Риека
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Наполи
2 : 0
Риека
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Наполи
2
Риека
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
АЗ Алкмаар
4 : 1
Риека
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
4
Риека
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Риека
0 : 1
Реал Сосьедад
1'
1'
1'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Риека
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур