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Горан Йозинович
№3
Полузащитник
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Команда
Лугано
Возраст
30
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
Андерлехт
2 : 0
Хайдук
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Хайдук
0
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
53'
53'
53'
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хайдук
1
АЕК
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Хайдук
2 : 3
Зенит
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хайдук
2
Зенит
3
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Зенит
2 : 0
Хайдук
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зенит
2
Хайдук
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Хайдук
1 : 0
Андерлехт
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хайдук
1
Андерлехт
0
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
АЕК
3 : 1
Хайдук
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕК
3
Хайдук
1
был в запасе