Срджан Андрич
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Андерлехт
2 : 0
Хайдук
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Хайдук
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 54' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хайдук
1
АЕК
3
минуты: 54' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур