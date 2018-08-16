Динко Треботич
№18
Защитник
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Команда
Динамо
Возраст
30
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
Зенит
8 : 1
Динамо
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Зенит
8
Динамо
1
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд