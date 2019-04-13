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Иван Стринич
№23
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Лацио
0
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе