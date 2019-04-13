Иван Стринич
№23
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Лацио
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе