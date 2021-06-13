Ловре Калинич
№12
Вратарь
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Команда
Хайдук
Возраст
31
Рост
198
Вес
90
Самый высокий игрок ЧМ-2018 (201 см).
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.06.2021 13 июня 2021 вс 16:00
Англия
1 : 0
Хорватия
13.06.2021 13 июня 2021 вс 16:00
был в запасе
Чемпионат Европы, 1 тур
Англия
1
Хорватия
0
был в запасе