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Костас Манолас
№44
Защитник
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Команда
Наполи
Возраст
30
Рост
179
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
суперкубок италии
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Верона
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
15'
15'
15'
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Интер
90'
90'
90'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
24'
24'
24'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
2
Наполи
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 16'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 1' - 16' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
90'
90'
90'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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