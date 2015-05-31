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Джузеппе Престиа
№19
Защитник
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Команда
Алессандрия
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Парма
2
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2
Верона
2
был в запасе
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3
Парма
0
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
Парма
1 : 0
Ювентус
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Ювентус
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1
Удинезе
0
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Интер
1 : 1
Парма
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Парма
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Торино
2
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4
Парма
1
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 0
Парма
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
был в запасе
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
Парма
0 : 1
Кьево
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
был в запасе