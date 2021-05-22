Жоао Педро (Жоао )
№10
Нападающий
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Команда
Кальяри
Возраст
29
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:30
Кальяри
0 : 0
Фиорентина
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
90'
90'
90'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
64'
81'
64'
81'
64'
81'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
64'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
55'
55'
55'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
55'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:30
Интер
1 : 0
Кальяри
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
90'
45'
90'
45'
90'
45'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
11'
11'
11'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
11'
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
60'
60'
60'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
60'
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
82'
82'
82'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
75'
75'
75'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
75'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур