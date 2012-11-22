Иржи Скалак
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Млада Болеслав
Возраст
29
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Спарта
1 : 1
Лион
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Лион
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Лион
2 : 1
Спарта
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лион
2
Спарта
1
был в запасе