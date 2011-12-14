Милош Лачны
№20
Нападающий
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Команда
Данди Юнайтед
Возраст
33
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
Слован
2 : 3
Зальцбург
3', 6'
3', 6'
3', 6'
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
3', 6'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
2
Зальцбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
Зальцбург
3 : 0
Слован
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зальцбург
3
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур