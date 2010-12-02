Штепан Вахоушек
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Теплице
Возраст
41
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
Палермо
2 : 2
Спарта
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Палермо
2
Спарта
2
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Спарта
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лозанна-Спорт
1
Спарта
3
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Спарта
3 : 3
Лозанна-Спорт
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Лозанна-Спорт
3
был в запасе