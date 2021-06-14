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Павел Кадержабек
№2
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Возраст
29
Рост
183
Вес
73
Женат на победительнице конкурса «Мисс Чехия-2012».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы
товарищеские матчи. сборные
германия. бундеслига
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига наций. лига в
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020
14.06.2021
14 июня 2021
пн
16:00
Шотландия
0 : 2
Чехия
14.06.2021
14 июня 2021
пн
16:00
был в запасе
Чемпионат Европы, 1 тур
Шотландия
0
Чехия
2
был в запасе