Адиба Бондоа
№0
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Спарта
1 : 1
ЦСКА
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Спарта
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лозанна-Спорт
1
Спарта
3
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
ЦСКА
3 : 0
Спарта
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЦСКА
3
Спарта
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Спарта
3 : 2
Палермо
66'
66'
66'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
3
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур