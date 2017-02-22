Волкан Шен
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
Фенербахче
1 : 1
Краснодар
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Краснодар
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала