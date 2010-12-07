Бекир Озан Хас
№6
Полузащитник
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Команда
Бурсаспор
Возраст
36
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
Бурсаспор
1 : 1
Рейнджерс
81'
81'
81'
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бурсаспор
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
Бурсаспор
0 : 3
Манчестер Юнайтед
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бурсаспор
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе