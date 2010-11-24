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Ибрахим Эзтюрк
№16
Защитник
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Команда
Сивасспор
Возраст
39
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Валенсия
6 : 1
Бурсаспор
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Валенсия
6
Бурсаспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
Бурсаспор
0 : 3
Манчестер Юнайтед
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бурсаспор
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Бурсаспор
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
минуты: 46' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Юнайтед
1
Бурсаспор
0
минуты: 46' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Рейнджерс
1 : 0
Бурсаспор
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Бурсаспор
0
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Бурсаспор
0 : 4
Валенсия
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бурсаспор
0
Валенсия
4
был в запасе