Сердар Азиз
№4
Защитник
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Команда
Галатасарай
Возраст
30
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 20:55
Локомотив
2 : 0
Галатасарай
34'
34'
34'
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Локомотив
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
Шальке-04
2 : 0
Галатасарай
81'
81'
81'
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шальке-04
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.10.2018 03 окт. 2018 ср 22:00
Порту
1 : 0
Галатасарай
44'
44'
44'
03.10.2018 03 окт. 2018 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
Галатасарай
3 : 0
Локомотив
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
3
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур