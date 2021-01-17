Пабло Чаваррия
№19
Нападающий
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Команда
Мальорка
Возраст
33
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
Малага
1 : 2
Гранада
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
1
Гранада
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Малага
1 : 0
Реал
118'
118'
118'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
118'
минуты: 68' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Малага
1
Реал
0
минуты: 68' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала