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Коронавирус
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Пабло Чаваррия
№19
Нападающий
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Команда
Мальорка
Возраст
33
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
Малага
1 : 2
Гранада
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
1
Гранада
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Малага
1 : 0
Реал
118'
118'
118'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
118'
минуты: 68' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Малага
1
Реал
0
минуты: 68' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала