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Золтан Наги
№28
Защитник
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Команда
Дебрецен
Возраст
35
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
Дебрецен
2 : 0
Сампдория
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дебрецен
2
Сампдория
0
был в запасе
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Металлист
2 : 1
Дебрецен
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Металлист
2
Дебрецен
1
был в запасе
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
ПСВ
3 : 0
Дебрецен
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ПСВ
3
Дебрецен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Дебрецен
1 : 2
ПСВ
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дебрецен
1
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Сампдория
1 : 0
Дебрецен
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сампдория
1
Дебрецен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Дебрецен
0 : 5
Металлист
66'
66'
66'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дебрецен
0
Металлист
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур