Петер Кабат
№11
Нападающий
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Команда
Дебрецен
Возраст
43
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Дебрецен
2 : 0
Сампдория
48', 86'
48', 86'
48', 86'
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
48', 86'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дебрецен
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Металлист
2 : 1
Дебрецен
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Металлист
2
Дебрецен
1
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Дебрецен
0 : 5
Металлист
43'
43'
43'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дебрецен
0
Металлист
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур