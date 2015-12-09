Эдгар Олехнович
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
Рома
0 : 0
БАТЭ
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Рома
0
БАТЭ
0
был в запасе