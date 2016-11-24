Ренан Брессан
№88
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
32
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Астана
2 : 1
АПОЭЛ
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Олимпиакос
0 : 1
АПОЭЛ
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Олимпиакос
0
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астана
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
2
Астана
1
был в запасе