Камил Дрыгас
№13
Полузащитник
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Команда
Лех
Возраст
29
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Манчестер Сити
3 : 1
Лех
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 55'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
3
Лех
1
минуты: 1' - 55' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Лех
2 : 0
Зальцбург
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лех
2
Зальцбург
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Ювентус
3 : 3
Лех
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Ювентус
3
Лех
3
был в запасе