Артем Руднев
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:30
Кельн
1 : 3
Гамбург
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Гамбург
3
был в запасе