Стефан Хирлендер
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Штурм
Возраст
30
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Штурм
0 : 2
АЕК
90'
90'
90'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд