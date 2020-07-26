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Том Клеверли
№8
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Возраст
31
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Арсенал
3 : 2
Уотфорд
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
3
Уотфорд
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
21.07.2020
21 июля 2020
вт
20:00
Уотфорд
0 : 4
Манчестер Сити
21.07.2020
21 июля 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уотфорд
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
17.07.2020
17 июля 2020
пт
22:00
Вест Хэм
3 : 1
Уотфорд
9'
9'
9'
17.07.2020
17 июля 2020
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
3
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
Уотфорд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Уотфорд
2 : 1
Норвич Сити
90'
90'
90'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
2
Норвич Сити
1
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
3
Уотфорд
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
Уотфорд
1 : 3
Саутгемптон
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
3
был в запасе
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
Бернли
1 : 0
Уотфорд
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:30
Уотфорд
1 : 1
Лестер Сити
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:30
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уотфорд
1
Лестер Сити
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Уотфорд
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
3
Уотфорд
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
0
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Уотфорд
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Уотфорд
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
8 : 0
Уотфорд
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Сити
8
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
53'
53'
53'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
53'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уотфорд
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Уотфорд
1 : 3
Вест Хэм
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уотфорд
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Эвертон
1 : 0
Уотфорд
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
1
Уотфорд
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 3
Брайтон & Хов
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Уотфорд
0
Брайтон & Хов
3
был в запасе