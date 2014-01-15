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Дадли Кэмпбелл
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
23:10
Манчестер Сити
5 : 0
Блэкберн
27'
27'
27'
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
23:10
минуты: 1' - 59'
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Сити
5
Блэкберн
0
минуты: 1' - 59' / Англия. Кубок, 3 раунд
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
15:45
Блэкберн
1 : 1
Манчестер Сити
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
15:45
минуты: 82' - 90'
Англия. Кубок, 3 раунд
Блэкберн
1
Манчестер Сити
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Кубок, 3 раунд