Нил Этеридж
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Бирмингем Сити
Возраст
31
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
Манчестер Сити
3 : 0
Бирмингем Сити
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
3
Бирмингем Сити
0
был в запасе