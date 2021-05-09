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Фредерик Саммаритано
№7
Полузащитник
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Команда
Дижон
Возраст
35
Рост
162
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2010/2011
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Дижон
1 : 5
Метц
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
79'
90'
79'
90'
79'
90'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
79'
79'
79'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 15 тур
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