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Джошуа МакИкран
№16
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Возраст
28
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2011/2012
2010/2011
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе