Фуайо Тембо
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Астра
Возраст
32
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Спартак
1 : 1
Базель
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спартак
1
Базель
1
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Базель
2 : 3
Спартак
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
2
Спартак
3
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала