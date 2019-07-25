Иоан Хора
№88
Полузащитник
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Команда
Коньяспор
Возраст
32
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Алашкерт
0 : 3
Стяуа
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Алашкерт
0
Стяуа
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Милсами
1 : 2
Стяуа
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Милсами
1
Стяуа
2
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
Стяуа
2 : 0
Милсами
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стяуа
2
Милсами
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд