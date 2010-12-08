Александр Давидов
№23
Полузащитник
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Команда
Партизан
Возраст
37
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Арсенал
3 : 1
Партизан
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
минуты: 81' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Арсенал
3
Партизан
1
минуты: 81' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Партизан
0 : 3
Шахтер
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 71' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Партизан
0
Шахтер
3
минуты: 71' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
Партизан
0 : 1
Брага
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Партизан
0
Брага
1
был в запасе
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
Шахтер
1 : 0
Партизан
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
1
Партизан
0
был в запасе