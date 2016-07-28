Ричард Фостер
№12
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:45
Домжале
2 : 1
Вест Хэм
13'
13'
13'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Домжале
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:30
Домжале
2 : 1
Шахтер
35'
35'
35'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:30
35'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Домжале
2
Шахтер
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд