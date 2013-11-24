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Тото Тамуз
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
178
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 2
Краснодар
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Урал
0
Краснодар
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ростов
1
Урал
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
17:15
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Урал
0
Локомотив
3
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Урал
1
Динамо
4
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Урал
0 : 3
Рубин
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Урал
0
Рубин
3
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Урал
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 0
Амкар
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Урал
0
Амкар
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур