Франко Хара
№26
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2011 05 мая 2011 чт 22:05
Брага
1 : 0
Бенфика
05.05.2011 05 мая 2011 чт 22:05
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Брага
1
Бенфика
0
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 22:05
Бенфика
2 : 1
Брага
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 22:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Бенфика
2
Брага
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
ПСВ
2 : 2
Бенфика
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
ПСВ
2
Бенфика
2
был в запасе
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
Бенфика
4 : 1
ПСВ
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
4
ПСВ
1
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Штутгарт
0 : 2
Бенфика
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Штутгарт
0
Бенфика
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
Бенфика
2 : 1
Штутгарт
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
2
Штутгарт
1
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала