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Клаудемир (Клаудемир де Соуза)
№6
Полузащитник
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Команда
Сивасспор
Возраст
33
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Маккаби
1 : 0
Сивасспор
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Сивасспор
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Сивасспор
0 : 1
Вильярреал
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сивасспор
0
Вильярреал
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
74'
74'
74'
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Вильярреал
5 : 3
Сивасспор
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
5
Сивасспор
3
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур