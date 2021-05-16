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Коронавирус
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Брайан Идову
№30
Защитник
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Команда
Химки
Возраст
29
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
лига чемпионов групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021
10 мая 2021
пн
19:00
Спартак
2 : 1
Химки
10.05.2021
10 мая 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Ахмат
3 : 1
Химки
88'
90'
88'
90'
88'
90'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
88'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
2 : 0
Химки
66'
66'
66'
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Химки
2 : 1
Уфа
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
0 : 2
Зенит
82'
82'
82'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0 : 2
Химки
90'
90'
90'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Химки
2 : 3
Спартак
84'
84'
84'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
84'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
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