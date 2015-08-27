Блаже Илийоски
№10
Нападающий
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Команда
Работнички
Возраст
36
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Работнички
90'
90'
90'
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рубин
1
Работнички
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд