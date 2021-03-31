Мартин Богатинов
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
35
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Германия
1 : 2
Северная Македония
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
1
Северная Македония
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Румыния
3 : 2
Северная Македония
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3
Северная Македония
2
был в запасе