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ЧГК
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Эрик Личай
№2
Защитник
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Команда
Халл Сити
Возраст
32
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
63'
63'
63'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Халл Сити
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
был в запасе