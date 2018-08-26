Антон Полюткин
№20
Защитник
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Команда
Сибирь
Возраст
28
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
63'
63'
63'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
57'
57'
57'
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур