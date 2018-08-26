Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Игорь Акинфеев
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Патрик Шик
Кристиан Эриксен
Антонио Рюдигер
Юрий Жирков
Испания
Россия
Украина
Бельгия
Италия
Нидерланды
Англия
Португалия
Уэльс
Финляндия
Франция
Краснодар
ЦСКА
Реал
Уфа
Барселона
Эвертон
Эйбар
Тамбов
Крылья Советов
Зенит
Спартак
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Станислав Черчесов
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
Неймар
Криштиану Роналду
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Антон Полюткин
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Сибирь
Возраст
28
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
63'
63'
63'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
57'
57'
57'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур