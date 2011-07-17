Амирхан Шаваев
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
Торпедо
3 : 0
Спартак-Нальчик
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Торпедо
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Кубок, 1/16 финала