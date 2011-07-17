Максим Ковальский
№41
Защитник
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Команда
Возраст
28
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
Торпедо
3 : 0
Спартак-Нальчик
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Торпедо
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала