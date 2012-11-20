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Давид Ткебучава
№9
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
Ротор
3 : 0
Балтика
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Ротор
3
Балтика
0
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
был в запасе
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Новокузнецк
0
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
Балтика
0 : 2
Урал
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0
Урал
2
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Уфа
1
был в запасе
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
Сочи
0 : 1
Балтика
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0
Балтика
1
был в запасе
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
был в запасе
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур