Давид Ткебучава
№9
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 16:00
Ротор
3 : 0
Балтика
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Ротор
3
Балтика
0
был в запасе
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
был в запасе
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
был в запасе
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 19:00
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Новокузнецк
0
был в запасе
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 20:00
Балтика
0 : 2
Урал
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0
Урал
2
был в запасе
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 19:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Уфа
1
был в запасе
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 20:00
Сочи
0 : 1
Балтика
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0
Балтика
1
был в запасе
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
был в запасе
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур