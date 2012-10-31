Леонид Мусин
№16
Вратарь
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Команда
Москва
Возраст
36
Рост
199
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
ЦСКА
3 : 0
Тюмень
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
3
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала