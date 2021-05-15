Константин Базелюк
№11
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Возраст
28
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
90'
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
90'
90'
90'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Оренбург
27'
43'
27'
43'
27'
43'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 8:00
27'
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Шинник
2 : 3
СКА-Хабаровск
32'
32'
32'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
32'
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
60'
60'
60'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
60'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Текстильщик
24'
24'
24'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 8:00
24'
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 11:30
СКА-Хабаровск
3 : 2
Нефтехимик
50'
50'
50'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 11:30
50'
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
21', 47'
64'
21', 47'
64'
21', 47'
64'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
21', 47'
64'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Иртыш
39'
39'
39'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 8:00
39'
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 16 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 10 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур