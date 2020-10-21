Гела Засеев
№7
Полузащитник
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Команда
Химки
Возраст
28
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
1(9) : 1(10)
Химки
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
Нижний Новгород
1(9)
Химки
1(10)
был в запасе
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
Зенит
0 : 1
Химки
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Зенит
0
Химки
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур